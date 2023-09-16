Военные подтвердили успешное уничтожение вражеских судов и вернулись на подконтрольные территории.

В Силах специальных операций Украины рассказали, что удар по заводу в Севастополе стал возможным благодаря проникновению украинской группы бойцов в тыл врага и их корректировке огня.

Да, ССО получили информацию из нескольких источников о вероятном расположении большого десантного корабля "Минск" и дизель-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону" на одном из судоремонтных предприятий в Севастополе, сообщили в ССО.

Далее для идентификации целей, наведения и корректировки огня, а также разведки на оперативной глубине противника были привлечены операторы ССО. На лодках группа подошла к безопасному месту и переместилась к берегу благодаря подводным средствам.

Видео дня

После проникновения на берег воины провели идентификацию и наведение на цель. А впоследствии - во время непосредственного поражения - группа бойцов осуществляла корректировку огня и подтвердила уничтожение целей. После бойцы ССО успешно вернулись на подконтрольные территории.

В ССО уточнили, что эти детали публикуют через несколько дней после успешной операции из-за вопросов операционной безопасности, однако для того, чтобы заставить россиян понять, что "уже нет нигде безопасного места для них".

Удар по морскому заводу в Севастополе - что известно

Как сообщал УНИАН, 13 сентября стало известно о мощный удар по Севастопольскому морскому заводу имени Орджоникидзе, который ремонтирует российские суда.

Впоследствии сообщалось о том, что в результате атаки повреждения получили большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".

По словам экспертов, оба судна находились на завершающих стадиях ремонта, на который россияне суммарно потратили около 40 млн рублей.

В то же время, в Силах обороны юга Украины считают, что россиянам вряд ли удастся восстановить поврежденный корабль и подводную лодку. В частности, из-за существенных повреждений как самих лодок, так и мощностей завода, на котором сейчас ремонт осуществлять невозможно.

Вас также могут заинтересовать новости: