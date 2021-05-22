Состояние здоровья воина – тяжелое.

В районе проведения операции Объединенных сил получил ранения один украинский воин.

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Как сообщается на странице оперативно-тактической группировки «Схід» в Facebook, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников.

"В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина – тяжелое", – говорится в сообщении.

На обстрелы противника украинские защитники открыли ответный огонь.

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Автор: Светлана Закелова