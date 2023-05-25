На оккупированной Луганщине зафиксировано присутствие работников региональных управлений по вопросам миграции МВД РФ.

На временно оккупированную территорию Луганщины прибыли сотрудники российского Министерства внутренних дел. Они запугивают местных жителей, чтобы заставить тех получить паспорта РФ.

Как сообщает Центр национального сопротивления, на временно оккупированных территориях Луганской области зафиксировано присутствие работников региональных управлений по вопросам миграции МВД РФ.

"Откомандированные гастролеры угрожают местным жителям, утверждая, что на временно оккупированной территории будет невозможно работать, учиться и получать медицинскую помощь в случае отсутствия российского "паспорта", – говорится в сообщении.

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Ситуация на оккупированной территории Луганщины

Российские военные заняли почти всю местность вокруг оккупированного Северодонецка Луганской области. Захватчики поселяются в лесах и садовых обществах на окраинах города, однако в самом Северодонецке скопления вражеских сил нет.

Глава Луганской ОВА Артем Лысорог сообщил, что в Сватовском районе области россияне повесили мужчину, который имел четкую проукраинскую позицию. Захватчики неоднократно таскали мужчину на допросы и пытались его сломать.

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