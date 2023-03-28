В Херсонской области Силы обороны Украины уничтожили три российские артиллерийские установки и две машины, загруженные боекомплектом.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг". Другие результаты боевой работы уточняются.
"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжается боевая работа по выбиванию врага в отдаление от уреза воды левого берега Днепра. Подтвержденные потери противника составляют восемь единиц вооружения и техники: три артиллерийские установки, разведывательный БпЛА, четыре автомобиля, в том числе два - загруженные боекомплектом", - говорится в сообщении.
Военные напомнили, что в нарушение норм международного гуманитарного права оккупанты с левого берега Днепра прицельно били по корпусу лечебного учреждения Херсона, где находились пациенты и персонал.
"Прямо среди ночи вражеская артиллерия пробила стены, повыбивала окна, разрушила систему отопления в больнице. К счастью, люди вовремя среагировали на угрозу обстрела, удалось избежать потерь и пострадавших", - уточнили в командовании.
Кроме того, отмечается, что за прошедшие сутки оккупанты трижды нанесли авиационные удары по Херсонской области с использованием противорадиолокационных ракет Х-31 и управляемых авиабомб.
Во время обстрелов деоккупированных населенных пунктов правобережья враг применил оружие более 60 раз, в результате чего повреждено около 20 зданий, ранены пятеро гражданских лиц.
Война в Украине - новости
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты усилили штурмы Авдеевки с целью окружить город. Однако, как рассказали в британской разведке, вражеские силы добились лишь незначительного продвижения вперед ценой огромных потерь бронетехники.
Тем временем в Геннштабе ВСУ рассказали, что за минувшие сутки на территории Украины было ликвидировано 570 российских захватчиков. Таким образом, общие боевые потери российского врага достигли 171 тыс. 730 человек.