Россияне добились лишь незначительного успеха ценой больших потерь бронетехники.

Российские оккупанты усилили штурмы Авдеевки с целью окружить город. Однако вражеские силы добились лишь незначительного продвижения вперед ценой огромных потерь бронетехники.

Такими выводами поделились в британской разведке в свежем отчете о войне в Украине. В нем сказано: "10-й танковый полк России, вероятно, потерял большую часть своих танков при попытке окружить Авдеевку с юга. Полк входит в состав 3-го армейского корпуса — первого крупного нового формирования, созданного Россией для поддержки вторжения в Украину с августа 2022 года".

В упомянутом подразделении, согласно многочисленным сообщениям из открытых источников, наблюдаются большие проблемы с дисциплиной и низким моральным духом. Оккупанты из 3-го армейского корпуса проходили обучение в Беларуси, но, несмотря на это, формирование демонстрирует ограниченную боеспособность.

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"Потери 10-го танкового полка, вероятно, в основном связаны с тактически небезупречными лобовыми атаками, подобными тем, что были в других недавних неудачных атаках российской бронетехники, например, в районе города Угледар", — подытожили в британской разведке.

Ситуация в Авдеевке: последняя информация

Аналитики Института изучения войны ISW в отчете от 23 марта сообщили, что рашисты сменили приоритет. Они замедлили наступление в Бахмуте и сосредоточились на развертывании маневров на других направлениях. Одним из таких стала Авдеевка.

Спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что в районе города оккупанты действуют осторожнее — проводят разведку и совершают массированные артиллерийские обстрелы.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал о запрете на посещение населенного пункта с 27 марта. Это касается и волонтеров с журналистами.

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