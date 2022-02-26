Также увеличено время комендантского часа с 19:00 до 6:00.

В Одесском регионе с завтрашнего дня запрещено движение транспорта, кроме специального.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной военной администрации.

Отмечается, что глава администрации Сергей Гриневецкий по требованию командира оперативного командования "Пивдень" 26 февраля вводит комендантский час на территории Одесской области с 19:00 до 06:00.

Гражданам запрещено в указанные часы оставаться на улицах и в других общественных местах без специальных документов.

Кроме того, 27 февраля в регионе запрещено движение транспортных средств. Исключение – службы неотложной медицинской помощи, специализированные транспортные средства, которые выполняют срочное обслуживание, при условии включения специальных световых сигналов, а также - движение машин, которым разрешено передвигаться по специальным пропускам.

Данный порядок вступил в силу сегодня, 26 февраля.