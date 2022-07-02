По состоянию на сегодня в девятиэтажке, по которой попала ракета, погиб 21 человек, еще 37 получили ранения.

В селе Сергеевка Одесской области, где ударом оккупантов разрушена девятиэтажка, сигнал воздушной тревоги был подан примерно за 8-10 минут до прилета крылатой ракеты.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире информационного телемарафона.

"В селе Сергеевка сигнал воздушной тревоги был подан примерно за 8-10 минут до прилета крылатой ракеты. К большому сожалению, ни один человек из печально известной девятиэтажки не вышел по сигналу тревоги. Я хорошо понимаю, как трудно просыпаться среди ночи, но бывают случаи, когда именно бдительность позволяет сохранить жизнь", - сказал он.

Также Енин добавил, что сегодня утром спасатели возобновили аварийные работы на разрушенной многоэтажке.

По последним данным, в доме погиб 21 человек, еще 37 получили ранения.

Как сообщал УНИАН, ночью 1 июля оккупанты нанесли ракетный удар по курортному поселку Сергеевка Одесской области. Разрушен 9-этажный жилой дом и здания базы отдыха. База отдыха принадлежит Минздраву Молдовы. На базе расположен центр по реабилитации детей, имеющих тяжелые заболевания.

Подтверждена гибель 21 человека, среди которых ребенок, еще около 40 пострадали.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Никаких военных объектов на данной территории нет.

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