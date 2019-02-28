Федерер "испортил" Свитолиной и ее бойфренду видео в Instagram

Легендарный швейцарец устроил сюрприз влюбленным.

Украинка Элина Свитолина и ее парень французский теннисист Гаэль Монфис снимали видео на турнире в Дубае, в то время как экс-первая ракетка мира Роджер Федерер решил ворваться к ним и пошутить:

Свитолина и Монфис: "Привет, ребята, мы в Дубае, хорошо проводим время. Наслаждаемся компанией друг друга. Просто хотели с вами поздороваться. Невероятно быть здесь".

Федерер: "Привет, ребята, как здесь поживает ваш общий аккаунт?"

Напомним, в январе этого года Элина Свитолина и Гаэль Монфис создали совместный аккаунт в Instagram. О том, что пара встречается, стало известно во время Australian Open-2019.