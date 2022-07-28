Во временно оккупированный Мариуполь доставили большое количество раненых российских захватчиков.
Об этом сообщил советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко.
"Где-то на востоке наши защитники изрядно насыпали россиянам. В Мариупольскую больницу №2, которая является военным российским госпиталем, завезли такое количество "почти удобрения", что для потребности раненых россиян необходимо большое количество крови для переливания", - отметил он.
При этом Андрющенко призвал жителей города не становиться донорами для захватчиков.
"Мариупольцы. Верим в вас. Оставайтесь дома. Россияне и так выпили слишком много нашей крови, чтобы еще добровольно с ними делиться. Это не касается мариупольцев с заболеванием ВИЧ, гепатитом С и других хронических болезней, которыми охотно можно поделиться с оккупантами", - написал он.
Как сообщает УНИАН, 21 июля глава Харьковский ОВА Олег Синегубов подтвердил, что в захваченном Купянске морг переполнен трупами русских солдат. По его словам, россияне не считаются с потерями в живой силе - в городе уже не хватает рефрижераторов для хранения их трупов.