Советник мэра Петр Андрющенко призвал жителей города не становиться донорами для оккупантов.

Во временно оккупированный Мариуполь доставили большое количество раненых российских захватчиков.

Об этом сообщил советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко.

"Где-то на востоке наши защитники изрядно насыпали россиянам. В Мариупольскую больницу №2, которая является военным российским госпиталем, завезли такое количество "почти удобрения", что для потребности раненых россиян необходимо большое количество крови для переливания", - отметил он.

При этом Андрющенко призвал жителей города не становиться донорами для захватчиков.

"Мариупольцы. Верим в вас. Оставайтесь дома. Россияне и так выпили слишком много нашей крови, чтобы еще добровольно с ними делиться. Это не касается мариупольцев с заболеванием ВИЧ, гепатитом С и других хронических болезней, которыми охотно можно поделиться с оккупантами", - написал он.

Как сообщает УНИАН, 21 июля глава Харьковский ОВА Олег Синегубов подтвердил, что в захваченном Купянске морг переполнен трупами русских солдат. По его словам, россияне не считаются с потерями в живой силе - в городе уже не хватает рефрижераторов для хранения их трупов.

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