В Мариуполь свезли раненых оккупантов \ фото Телеграм-канал Петра Андрющенко

Во временно оккупированный Мариуполь доставили большое количество раненых российских захватчиков.

Об этом сообщил советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко.

"Где-то на востоке наши защитники изрядно насыпали россиянам. В Мариупольскую больницу №2, которая является военным российским госпиталем, завезли такое количество "почти удобрения", что для потребности раненых россиян необходимо большое количество крови для переливания", - отметил он.

При этом Андрющенко призвал жителей города не становиться донорами для захватчиков.

"Мариупольцы. Верим в вас. Оставайтесь дома. Россияне и так выпили слишком много нашей крови, чтобы еще добровольно с ними делиться. Это не касается мариупольцев с заболеванием ВИЧ, гепатитом С и других хронических болезней, которыми охотно можно поделиться с оккупантами", - написал он.

Как сообщает УНИАН, 21 июля глава Харьковский ОВА Олег Синегубов подтвердил, что в захваченном Купянске морг переполнен трупами русских солдат. По его словам, россияне не считаются с потерями в живой силе - в городе уже не хватает рефрижераторов для хранения их трупов.

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