Международный Комитет Красного Креста призвали проверить обстоятельства их гибели.

В колонии на оккупированной части Донецкой области убили трех осужденных до 2014 года украинцев.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Получила шокирующее известие об убийстве наших сограждан в Кировской исправительной колонии №33, которая расположена на временно оккупированной территории Донецкой области. Все погибшие были осуждены до начала военной агрессии на Востоке", – заявила Денисова.

Она отметила, что один из убитых обращался к ней с заявлением перевести его для отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию.

Читайте такжеМогло быть больше жертв: военные рассказали детали обстрела грузовика на Донбассе (видео)"К сожалению, процесс перевода лиц с неподконтрольных правительству Украины территорий заблокирован оккупационными властями. Передача осужденных с временно оккупированной территории Донецкой области не осуществляется с начала 2019 года, что сделало их заложниками ситуации", – подчеркнула омбудсмен.

Так, по ее словам, следствием остановки процесса перевода стало нарушение права на жизнь и безопасность украинских граждан, которые находятся в местах несвободы на неподконтрольных территориях.

"И сегодня из-за преступной бездеятельности оккупационной администрации трое из них были убиты", – подчеркнула Денисова.

Кроме того, по ее словам, сейчас перевода с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей ждут 450 граждан Украины, среди них 70 – пожизненников.

"Обращаюсь к руководству Международного Комитета Красного Креста в Украине срочно направить представителей субделегации МККК в Донецке в Кировскую исправительную колонию №33, с целью проверки обстоятельств гибели украинских граждан и состояния соблюдения прав других удерживаемых лиц", – отметила Денисова.

Кроме того, уполномоченная ВР обращается к представителю Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Галине Третьяковой и координатору в этой подгруппе от ОБСЕ Шарлотте Реландер с просьбой срочно принять меры реагирования на факт убийства украинских граждан и разблокирования процесса перемещения 450 осужденных.

"Подчеркиваю, что этот процесс должен быть безотлагательно возобновлен, ведь под угрозой жизнь сотен наших сограждан", – заявила Денисова.

Автор: Виталий Саенко