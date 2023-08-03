В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога. В небе Украины зафиксированы вражеские дроны-камикадзе.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях есть угроза применения ударных БПЛА.
"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!" – подчеркнул начальник киевской МВА Сергей Попко.
По состоянию на 01:20 карта воздушных тревог выглядит так:
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Обновлено 01:44: На подступах к украинской столице работает ПВО:
"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – заявил начальник КМВА Сергей Попко.
Атаки дронов по Украине
В ночь на 2 августа российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Враг выпустил 37 беспилотников.
В Воздушных силах ВСУ фиксировали пуск сразу нескольких групп ударных беспилотников. Как стало известно позже, россияне запускали дроны из Курска, Приморско-Ахтарска (РФ) и Чауды (Крым). Большинство дронов направили на Киевщину и Одесскую область.
Силам обороны удалось сбить 23 вражеских беспилотника. В частности, 11 дронов сбили над Одесщиной.