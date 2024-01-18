Даже после ударов враг пытается восстановить покрытие для авиации, усилить ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.

Россияне давно преобразовали оккупированный полуостров Крым на военную базу. Чтобы это изменить, там надо все "равнять с землей".

"К сожалению, Крым превратился уже давно в военную базу, которая кишит различным видом вооружения и военными РФ. Соответственно там, видимо, надо все равнять с землей, не прогонять их полностью, чтобы это все изменилось, потому что они постоянно туда что-то тянут у них там очень большая сосредоточенность ПВО, самолетов, РЭБ и других каких-то средств, которым они защищаются", - заявил в эфире "Эспрессо" соучредитель DeepState Роман Погорелый.

По его словам, даже после неоднократных обстрелов российских военных объектов захватчики все равно пытаются восстановить покрытие для авиации, усилить ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.

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"И по сегодняшний день это происходит, для них это важно, авиация у них - это большая часть ведения боевых действий и они без нее достаточно существенно теряют. Поэтому они будут делать все возможное, чтобы применять и иметь для этого средства и места", - убежден Погорелый.

Ситуация в Крыму - последние новости

Незаконно оккупированный Крым стал слабым местом России в ее войне против Украины, подвергаясь постоянным атакам ВСУ, заявил военный эксперт BILD Юлиан Репке. В Крыму остаются тысячи украинцев, недовольных присоединением к России. Они образуют сеть информаторов и передают Киеву данные, которые можно использовать для точных атак.

По словам партизан, российские захватчики продолжают готовиться к обороны оккупированного Крыма. Они создают огневые точки, сооружают новые фортификационные сооружения и укрепляют старые, а также создают "территориальную оборону" и усиливают патрули.

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