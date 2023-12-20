Петр Черник рассказал, будет ли зимой движение ВСУ на Левобережье.

По мнению военного эксперта Петра Черника, временно оккупированный Крым удастся очистить от российских оккупантов, когда ВСУ будут иметь на вооружении большое количество авиации, ракетно-бомбовой нагрузки к ней и большого количества дальнобойных ракет.

Об этом Черник заявил в эфире телемарафона. Ведущие его спросили за ситуацию на Таврическом направлении, где войска РФ увеличивают активность артиллерии, и левобережье Херсонщины, где Силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу. В частности, чего Украине ожидать зимой на этих участках.

По мнению эксперта, сейчас очень сложно представить, что на этих участках зимой в ближайшее время будет значительное движение. Это связано в том, что почва мокрая, а для того, чтобы земля серьезно не промерзла, надо, чтобы крепкие морозы (более 10 градусов) держались несколько недель.

"Потому что мы осознаем, что техника очень тяжелая. Особенно, техника нажима. Например, танки, такие как Challenger 2, могут весить 75 тонн", - сказал Черник.

Он добавил, что на левобережье Днепра сейчас образуется новый плацдарм и очень важно артиллерийские позиции врага как можно дальше. Он добавил, чтобы было хорошо, если бы военные смогли построить плацдарму на расстоянии 15 км от среза Днепра.

"Тогда действительно Херсон сможет несколько выдохнуть в части именно тяжелых артиллерийских ударов. Потому что если с ракетами и "Шахедами" можно бороться, то со снарядами фактически невозможно... Если внимательно посмотреть на карту, то поймем: если подвинуть противника где – то на 20 км, а лучше на 40, то тогда полноценно заработают HIMARS (высокомобильные артиллерийские ракетные системы - УНИАН)", - сказал эксперт.

Он пояснил, что тогда все логистические артерии, касающиеся Перекопского перешейка, соединяющего временно оккупированный Крымский полуостров с материком, можно будет поставить под огневой удар, а это уже очень серьезная угроза самому южному плацдарму. По словам Черника, противник это хорошо осознает, поэтому там сейчас активная фаза контрбатарейной борьбы.

В то же время он добавил, что Перекоп россияне укрепили очень сильно, с использованием бетона, огромного количества дотов, дзотов. Поэтому любые разговоры о лобовом штурме на этом участке совершенно неуместны.

"Крым упадет только благодаря большому количеству авиации, большому количеству ракетно-бомбовой нагрузки к ней и благодаря большому количеству дальнобойных ракет", - подчеркнул эксперт.

Он считает, что самая главная и принципиальная задача ВСУ, которая должна быть реализована, - это разрушение Крымского моста, который является главной артерией, которая обеспечивает оккупированный полуостров на 90% именно железной дорогой.

"Хлопок" в Крыму - последние новости

Недавно беспилотники атаковали Геническ и северную часть оккупированного Крыма. Также сообщалось о взрывах в Симферопольском и Джанкойском районе и был перекрыт российский пункт пропуска "Джанкой".

Официально оккупационные власти РФ отчитались о работе ПВО в Севастополе и в районе Геническа, а глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо заявил о сбитии якобы 15 целей. Минобороны РФ заявило о сбитии 26 украинских беспилотников.

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