Среди причин - лояльное Украине население и досягаемость для атак.

Незаконно оккупированный Крым стал слабым местом России в ее войне против Украины, подвергаясь постоянным атакам ВСУ. Об этом заявил военный эксперт BILD Юлиан Рёпке, комментируя уничтожение десантного корабля "Новочеркасск" в порту Феодосии, а также сбитие украинской ПВО четырёх российских Су-34, которые вылетели из Крыма.

"Почему незаконно оккупированный с 2014 года Крым вновь и вновь подвергается атакам? Потому что это ахиллесова пята Путина в войне против Украины", - заявляет Рёпке.

По его словам, для этого есть несколько причин.

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Обилие разведданных. Географическое положение Крыма позволяет самолётам-разведчикам НАТО над Чёрным морем фиксировать каждое передвижение ВС РФ и каждое радиосообщение на полуострове. Они передают эту информацию ВСУ, которые могут нанести своевременный удар.

Расстояние для атак. Крым находится в зоне досягаемости переданных Украине западных ракет. Например, дальнобойность Storm Shadow — 250 км, снарядов Patriot — 160 км.

Политический фактор. Страны Запада не одобряют украинские удары по территории России. Но оккупированный Крым они не признают российским, потому ВСУ могут атаковать полуостров всем имеющимся оружием.

Лояльное население. В Крыму остаются тысячи украинцев, недовольных присоединением к России. Они образуют сеть информаторов и передают Киеву данные, которые можно использовать для точных атак.

Последние атки ВСУ на Крым - что известно

В ночь на 26 декабря ВСУ уничтожили большой десантный корабль российских оккупантов "Новочеркасск", который находился в районе Феодосии (временно оккупированный Россией Крым).

Как сообщали росСМИ, на борту корабля находились 77 членов экипажа, из них 33 пропали без вести, 23 ранены, один погиб.

Также сообщалось, что на борту корабля были "Калибры" и КАБы, которые сдетонировали, что привело к фактически полному уничтожению корабля, восстановить его не представляется возможным.

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