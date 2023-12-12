ВСУ сократили вражеское войско на юге почти на три десятка оккупантов.

В Черном море до девяти возросло количество российских кораблей. Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины.

Отмечается, что этой зоне ответственности ВСУ российская армия укрепляет и обустраивает свои позиции. Продолжается подтягивание резервов противника, который также ведет наблюдение за Силами обороны и давит артиллерийскими обстрелами и дроновыми ударами, в частности по населению.

В то же время силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра и наносят огневые поражения противнику.

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"За минувшие сутки врагу нанесены следующие потери: 27 оккупантов, танк, два БМД, две пушки, четыре единицы автобронетехники. Уничтожен еще один наблюдательный пункт", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Черном море сейчас увеличилось количество российских кораблей - до 9 единиц, один корабль россиян дежурит в Азовском море, но ракетоносители заведены в пункты базирования.

Также в Силах обороны сообщают, что в течение суток противник нанес авиационный удар с применением крылатой ракеты, вероятно X-59 в направлении Кривого Рога. Силами ПВО ракета уничтожена.

"За минувшие сутки оккупанты совершили 11 обстрелов населенных пунктов. Только по Херсону били шесть раз, три раза - по Очакову, обстреляны Антоновка и Понятовка. В результате преступных действий врага погиб гражданский, 5 ранены. Повреждены четыре многоэтажки, административное здание, частные дома, линию газоснабжения, трансформаторную подстанцию и частный автомобиль", - рассказали украинские военные.

Говорится, что враг еще нанес удары с применением четырех FPV-дронов и сбросил с БПЛА различных модификаций 12 осколочных боеприпасов по населенным пунктам Херсонщины.

По данным ВМС ВСУ, 12 декабря в Средиземном море находится четыре вражеских корабля, среди которых два носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет.

Напомним, ночью 12 декабря во время вражеской атаки силами противовоздушной обороны уничтожено пять БПЛА типа Shahed-131/136: два – в Одесской области, по одному-в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях. В результате в Одесской области повреждений получили административные здания и технические помещения спортивного учреждения.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря. в Черном море находилось три боевых корабля вражеского флота, в Азовском море-один корабль. Российские ракетоносители были заведены в пункты базирования.

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