Военные отрабатывают парные водолазные спуски на глубину более 30 метров.

В акватории Черного моря началась активная фаза многонациональных учений "Дайв-2021", к которым привлечены силы ВМС Украины, Грузии, Болгарии, Азербайджана, США и Румынии.

Как сообщает Министерство обороны, отработка элементов проходит в составе тактических подразделений с использованием новейшего водолазного снаряжения. К учениям привлечено поисково-спасательное судно украинских ВМС "Александр Охрименко".

В соответствии с планом проведения учения, военные отрабатывают парные водолазные спуски на глубину более 30 метров в составе интернациональных групп. Дополнительно отрабатываются элементы оказания медицинской помощи с привлечением барокамеры, в случае выявления кислородной болезни.

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На румынском судне "Александру Катанеану" иностранные коллеги ознакомили участников с работой современного океанографического, метеорологического, топографического и гидрографического оборудования.

Напомним, 10 июля в Одессе завершились международные учения "Sea Breeze-2021", которые в этом году стали самыми масштабными за всю их историю. В учениях приняли участие представители почти 30 стран, до 5 тыс. человек личного состава, 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд.

Автор: Дмитрий Захаров