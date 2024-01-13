Обломки ракеты РФ вызвали разрушения.

В Чернигове в результате вражеской атаки поврежден частный сектор в пригороде. Как передает корреспондент УНИАН, утром во время воздушной тревоги были слышны громкие взрывы.

Впоследствии появилось сообщение от начальника городской военной администрации, что это работала ПВО.

В секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области проинформировали, что сегодня утром российские военные в очередной раз атаковали Украину воздушными средствами поражения.

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"Обломками вражеской ракеты нанесены разрушения в секторе частной жилой застройки Чернигова. К счастью, люди не пострадали. Полицейские на месте происшествия проводят документирование последствий атаки россиян", - отметили в полиции.

На место происшествия прибыли группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и специалисты следственного управления, руководство полиции Черниговщины.

Полицейские выяснили, что в результате попадания обломков вражеской ракеты повреждения получили несколько частных домов и нежилых сооружений, одно здание практически разрушено. Во дворе, ближайшем к эпицентру происшествия, от взрыва погибла собака хозяев. Люди уцелели.

Полиция продолжает работать на месте вражеской атаки и проводит документирование ее последствий.

Появились детали о ракетной атаке России

Ночью Российская Федерация атаковала воздушное пространство Украины различным арсеналом ракет, включая баллистические и управляемые боеголовки, а также дронами. Взрывы раздавались по разным областям Украины. После отбоя тревоги Воздушные силы ВСУ заявили, что враг атаковал наши территории 40 средствами воздушного нападения.

Среди них были ракеты С-300/С-400, "Кинжалы", крылатые ракеты типа Х-101/Х-555/Х-55 и другие боеголовки. ВСУ смогли уничтожить 8 ракет, однако уточнили, что другие пропущенные цели не достигли цели.

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