В Чернигове горит здание областного управления Службы безопасности Украины.
Как сообщают очевидцы событий, сейчас огонь перекинулся на крышу здания. По словам черниговца Александра Подгорного, в здании прогремел взрыв.
На место происшествия прибыли несколько экипажей спасателей, однако они опасаются, что здание может быть заминировано и взорваться.
Сейчас точно неизвестно, попали ли в здание снаряды, или его обезвредили, чтобы не допустить использования врагом.
Под Черниговом на Гомельском и Менском направлениях идут бои с российскими военными, обстановка сложная.
Секретарь городского совета Александр Ломако сообщил, что в районах ЗАЗ и Летки в Чернигове могут быть перебои со светом. Враг повредил линию электропередач.
Сейчас особенно опасно выходить на улицу в районах Рокоссовского, 1 Мая и других улиц.