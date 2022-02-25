По информации местных жителей, в помещении прогремел взрыв.

В Чернигове горит здание областного управления Службы безопасности Украины.

Как сообщают очевидцы событий, сейчас огонь перекинулся на крышу здания. По словам черниговца Александра Подгорного, в здании прогремел взрыв.

На место происшествия прибыли несколько экипажей спасателей, однако они опасаются, что здание может быть заминировано и взорваться.

Сейчас точно неизвестно, попали ли в здание снаряды, или его обезвредили, чтобы не допустить использования врагом.

Под Черниговом на Гомельском и Менском направлениях идут бои с российскими военными, обстановка сложная.

Секретарь городского совета Александр Ломако сообщил, что в районах ЗАЗ и Летки в Чернигове могут быть перебои со светом. Враг повредил линию электропередач.

Сейчас особенно опасно выходить на улицу в районах Рокоссовского, 1 Мая и других улиц.

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