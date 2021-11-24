Для Крыма такого простого сценария Грозев пока не видит.

Оккупированная часть Донбасса вернется под контроль Украины, соответствующее решение примет сама РФ, которая сейчас контролирует часть региона.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев.

"Россия с удовольствием отдаст Донбасс, потому что не знает, как его интегрировать и как финансировать эту интеграцию", – сказал Грозев.

В отношении возврата Крыма прогноз Грозева менее оптимистичный. По его словам, к подобному решению Россию нужно принуждать.

Читайте также"Вдруг Путин умер?": Аваков говорит, что у Украины должен быть сценарий на случай смерти главы Кремля"Никаких мягких сценариев для этого не появится. Почти уверен, что если будет смена власти [в России] – а она будет, – то потом будет возможность подписать глобальный пакт мира с новым правителем. Надеюсь, это будет не один [правитель], а коалиция", - говорит журналист, добавляя, что речь идет о "периоде пять лет и дальше, к сожалению".

Отметим, 26 октября президент Владимир Зеленский после решения суда в Амстердаме о возврате "скифского золота" в Украину заявил, что после этого будет возвращен и Крым. В Кремле на это отреагировали агрессивно - пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о "негативных последствиях" высказываний Зеленского.

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Автор: Юрий Годован