Глава государства отреагировал на массовую ракетную российскую атаку на украинские города.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что по состоянию на сейчас уже известно о 27 погибших и более 100 раненых украинцев после массовой российской ракетной атаки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"Сегодня Россия нанесла удар по многим городам Украины: Киев, Кривой Рог, Днепр, города нашей Донетчины... Попадание, в частности, в детскую больницу, одну из важнейших не только для нашей страны, но и для всего нашего региона. Больницу "Охматдет", которая в Киеве. Удар пришелся на отделение, где дети получали диализ. Повреждены дома. До сих пор продолжается разбор завалов. Более 100 человек ранены в настоящее время. По состоянию на это время известно о 27 людях убитых этим ударом", - сказал Зеленский.

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Удар по Украине 8 июля - последние новости

Сегодня, 8 июля, российские захватчики осуществили массированный ракетный удар по разным городам Украины. В частности, одна из ракет ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что захватчики специально атаковали Киев днем, чтобы нанести как можно больший вред гражданскому населению.

Позже стало известно, что россияне ударили по детской больнице "Охматдет" в Киеве в то время, как в одной из операционных продолжалась операция ребенка.

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