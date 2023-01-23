Коваленко считает, что война в Украине закончится гораздо раньше, чем Россия сможет увеличить свою армию до 1,5 миллиона человек.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что анонсированное российским министром обороны Сергеем Шойгу увеличение армии РФ до 1,5 миллиона человек до 2026 года по состоянию на сегодня не является серьезной угрозой для Украины. Однако это может быть опасно для будущих поколений.

"Давайте посмотрим на эту ситуацию следующим образом – они будут увеличивать фактически армию на 300 тысяч в течение трех лет? Война в Украине закончится гораздо раньше, чем Россия сможет увеличить свою армию до такого количества. Поэтому для Украины оно не является такой угрозой по состоянию на сегодня. В будущем, для будущих поколений – да, действительно. От российской армии в 1,5 миллиона всегда будет угроза", – рассказал эксперт в интервью ТСН.

По словам Коваленко, интересным фактом является создание Россией новых мотострелковых дивизий. Возникает вопрос, есть ли у РФ возможность обеспечивать эти новые подразделения и предоставлять им технику.

Видео дня

"Сейчас мы видим, что они не могут даже полноценно обеспечивать те подразделения, которые они отправляют в зону боевых действий, им не хватает, они не успевают поднимать (технику – ред.) с консервации, ремонтировать и тому подобное. Доводить до боеспособного состояния именно ту технику, которая нужна. Поэтому у меня есть большие сомнения, что они смогут полноценно вообще сформировать новые подразделения, особенно сейчас, когда все остальные в русской армии также критически нуждаются в доукомплектации. На сегодня в России нет ни одного подразделения, которое бы было на 100% укомплектовано. Все они имеют недоукомплектацию 30% и более", – добавил он.

Проблемы в армии РФ

Заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что в случае мобилизации еще 500 тысяч россиян, о планах РФ осуществить которую говорят все чаще, у страны-агрессора возникнут проблемы с их обеспечением. Также мобилизованные россияне остаются крайне немотивированными и плохо вооруженными.

Кроме того, россияне перебрасывают в Украину советское вооружение. В частности, на Бахмутское направление доставили гаубицы образца 1943 года. Военный эксперт, сопредседатель ОИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев объяснил, что это свидетельствует о том, что в РФ заканчиваются запасы артиллерийских систем.

Вас также могут заинтересовать новости: