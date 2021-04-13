Боевики на Донбассе в течение понедельника, 12 апреля, 17 раз нарушили режим прекращения огня. 15 раз российские наемники обстреливали позиции ВСУ и два раза сделали дистанционное минирование минами ПОМ-2.
Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.
Неподалеку от Пивденного враг вел обстрел из запрещенных «Минском» минометов калибра 120 мм, БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
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Возле Шумов и Зайцевого российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Новгородского наемники Кремля открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Золотого-4 боевики обстреляли ВСУ из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Песков противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а в районе Каменки – из стрелкового оружия.
«В результате прицельного обстрела позиций наших подразделений вооруженными формированиями Российской Федерации, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил огнестрельное пулевое ранение, не совместимое с жизнью», – говорится в сводке.
Отмечается, что российские оккупанты дистанционно заминировали гражданскую инфраструктуру в направлении Зайцевого из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
«В преддверии очередного заседания Трехсторонней контактной группы оккупанты увеличили количество обстрелов по всей линии разграничения из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. При этом интенсивность информационных вбросов и фейковых сообщений в информационном пространстве на временно оккупированных территориях и в Российской Федерации значительно возросла», – отмечают в штабе.
Боевики продолжили нагнетать ситуацию возле участка разведения, обстреляв Золотое, чтобы не открывать КПВВ со стороны ОРДЛО.
Враг на 7:00 13 апреля трижды нарушил "тишину". Зафиксирован один обстрел возле Пивденного и два пересечения линии разграничения российским БПЛА вблизи Майорского, в результате чего погиб один военный. Еще двое получили ранения, их доставили в больницу.
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