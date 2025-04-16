'Услышите в ближайшее время': разведка анонсировала удары по объектам на территории РФ

Украинская разведка готовит плановые удары по силам врага на территории РФ, которые будут наносить большие потери россиянам. Об этом сказал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире Ранок.LIVE.

Он подтвердил, что удар Сил обороны Украины по Курщине, который состоялся после ракетной атаки по Сумах, - это четко просчитанная атака в место, где было зафиксировано наибольшее скопление сил врага. "Да, действительно, было нанесено поражение, которое сейчас нанесло российской армии на этой территории большие потери. И я знаю, что сейчас мы еще готовим плановые удары аналогичные, о которых вы услышите в ближайшее время", - сказал Ярославский.

Он отметил, что удар по Курщине - это планомерный ответ, но это одна из плановых целей.

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"И все цели плановые уничтожаются систематически. Но я бы не хотел привязывать это как-то к удару по Сумщине российскими вражескими ракетами, как какая-то месть. Это стратегические задачи, которые постоянно мониторятся, выжидаются и в случае наибольшего скопления сил противника наносится поражение", - прокомментировал командир подразделения разведки ВСУ.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 15 апреля, Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины поразили пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады армии РФ на Курщине, которая 13 апреля нанесла ракетный удар по Сумах. После поражения ППД ракетной бригады врага была зафиксирована вторичная детонация боеприпасов.

Перед тем, 13 апреля, в Вербное воскресенье, РФ ударила двумя баллистическими ракетами по центру города Сумы. По состоянию на вечер 14 апреля было известно, что в результате этой террористической атаки погибли 35 человек, в частности, двое детей. 129 человек пострадали, среди них 17 детей.

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