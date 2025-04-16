'Услышите в ближайшее время': разведка анонсировала удары по объектам на территории РФ

Удар по Курщине был одной из плановых целей, которые все время мониторятся разведкой и в состоянии "выжидания".

Украинская разведка готовит плановые удары по силам врага на территории РФ, которые будут наносить большие потери россиянам. Об этом сказал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире Ранок.LIVE.

Он подтвердил, что удар Сил обороны Украины по Курщине, который состоялся после ракетной атаки по Сумах, - это четко просчитанная атака в место, где было зафиксировано наибольшее скопление сил врага. "Да, действительно, было нанесено поражение, которое сейчас нанесло российской армии на этой территории большие потери. И я знаю, что сейчас мы еще готовим плановые удары аналогичные, о которых вы услышите в ближайшее время", - сказал Ярославский.

Он отметил, что удар по Курщине - это планомерный ответ, но это одна из плановых целей.

Видео дня

"И все цели плановые уничтожаются систематически. Но я бы не хотел привязывать это как-то к удару по Сумщине российскими вражескими ракетами, как какая-то месть. Это стратегические задачи, которые постоянно мониторятся, выжидаются и в случае наибольшего скопления сил противника наносится поражение", - прокомментировал командир подразделения разведки ВСУ.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 апреля, Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины поразили пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады армии РФ на Курщине, которая 13 апреля нанесла ракетный удар по Сумах. После поражения ППД ракетной бригады врага была зафиксирована вторичная детонация боеприпасов.

Перед тем, 13 апреля, в Вербное воскресенье, РФ ударила двумя баллистическими ракетами по центру города Сумы. По состоянию на вечер 14 апреля было известно, что в результате этой террористической атаки погибли 35 человек, в частности, двое детей. 129 человек пострадали, среди них 17 детей.

Вас также могут заинтересовать новости: