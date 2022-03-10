К уже знакомым добавилось требование о втором государственном языке.

Государство-агрессор Россия выдвинуло Украине сразу шесть требований для завершения войны.

Их обнародовало издание ZN.UA, ссылаясь на собственные дипломатические источники. Пять из них, как хотят в Кремле, должны быть закреплены в украинской Конституции.

Что требует Россия от Украины (по данным СМИ):

Отказ от движения в НАТО. Нейтральный статус Украины. Одним из гарантов которого готова стать Россия, напавшая на нашу страну.

Русский язык - второй государственный. Отмена всех законов, его ограничивающих.

Признание Украиной Крыма российским.

Признание Украиной независимости "ДНР" и "ЛНР" в административных границах областей (включая ныне контролируемыми Украиной территориями).

"Денацификация". Запрет деятельности ультра-националистических, нацистских и неонацистских партий и общественных организаций, отмены действующих законов о героизации нацистов и неонацистов.

"Демилитаризация Украины". Полный отказ от наступательного вооружения, под которое при желании можно подвести любые виды вооружений.

Ранее в четверг министр иностранных дел Дмитрий Кулеба за результаты переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сообщил, что Россия планирует продолжить свою агрессию, пока Украина не удовлетворит ее требования, одно из которых - сдаться.

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