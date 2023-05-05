Ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

"Подразделениями сил обороны Украины в течение суток были отбиты более 30 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, наши воины стойко держат оборону", - отметили в Генштабе.

В частности, на Авдеевском направлении россияне безуспешно пытались наступать вблизи Авдеевки, а на Марьинском - вести атаки в районе Марьинки.

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"На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Ивановское и Нью-Йорк", - сказано в сводке.

Ситуация на фронте

За минувшие сутки подразделения сил обороны отбили около 60 атак на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Самыми горячими точками фронта остаются Бахмут и Марьинка, в районах которых продолжаются ожесточенные бои с врагом.

В частности, оккупанты хотят взять Бахмут под контроль до 9 мая. Для этого они привлекают на Бахмутское направление "вагнеровцев" с других направлений и заменяют ими штурмовые отряды десантников.

Несмотря на многочисленные вражеские атаки, украинские военные продолжают удерживать позиции.

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