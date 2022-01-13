Личным составом также отрабатывалось уничтожение групповых и одиночных целей.

В Херсонской области проходят тренировки расчетов зенитных ракетных комплексов "ОСА-АКМ" по обнаружению и уничтожению вражеских ударных беспилотных летательных аппаратов.

Об этом говорится в сообщении Командования объединенных сил ВСУ в Facebook.

Обслуги зенитных ракетных комплексов группировки войск, выполняющей задачи на админгранице с оккупированным Крымом, совершенствуют свои навыки по прикрытию с воздуха сил и средств украинских подразделений во время ведения боевых действий.

"Расчеты ЗРК "ОСА-АКМ" тренируются в условиях максимально приближенных к боевым. Даже поставленные условным противником радиоэлектронные помехи не мешают нашим военным осуществлять разведку воздушной обстановки, определять координаты целей и уничтожать беспилотные аппараты условного противника", - подчеркнул Наєв.

Личным составом также отрабатывались вопросы занятия позиций, организации системы связи и управления, уничтожения групповых и одиночных целей.

Накануне, 11 января, на одном из южных полигонов прошли тренировки защитников со станковых автоматических гранатометов АГС-17.

Военнослужащие отрабатывали упражнения по ведению огня по неподвижным и подвижным целям как с заранее подготовленной позиции, так и после внезапной смены позиции.

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