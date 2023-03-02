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Редакция издания KibOrg News, проекта журналистов и IT-специалистов, объединившихся для борьбы с агрессором в информационном пространстве, получила в своё распоряжении базу данных репрессивного путинского органа "Роскомнадзор" размером более чем в 500 гигабайт.

Получив доступ к перепискам сотрудников карательного ведомства, выполняющего функции цензуры в отношении средств массовой информации и интернета, стало более явным, как кремлевский режим манипулировал населением России в попытках оправдать войну, развязанную против Украины. 

Кроме постоянного мониторинга и корректировки информационного пространства России под нужды действующей верхушки власти, "Роскомнадзор" непрерывно создает досье на оппозиционные СМИ независимо от их размера и популярности. Когда Россия аннексировала Крымский полуостров, она сразу сразу же внедрила и свою информационную политику, после чего в Крыму были заблокированы почти все оппозиционные медиа. Самые популярные издания как Центр журналистских расследований, Крым.Реалии и крымскотатарский ATR были запрещены. Деятельность Центра была отмечена как антироссийская и антикрымская.

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Фото Пример оппозиционных медиа из двух округов России, находящихся на мониторинге (из архива документов «Роскомнадзор») 02 марта 2023
Фото Пример оппозиционных медиа из двух округов России, находящихся на мониторинге (из архива документов «Роскомнадзор») 02 марта 2023

Пример оппозиционных медиа из двух округов России, находящихся на мониторинге (из архива документов "Роскомнадзора")

Помимо пропаганды на временно оккупированных территориях, не забывал "Роскомнадзор" и про войну с инакомыслием в самой России. На российского политика Алексея Навального также были составлены справки. Перед его президентской кампанией в 2018 году вопросом жизни и смерти для Кремля было не допустить оппозиционера до выборов, маргинализировать электорат политика и перекрыть доступ к его ресурсам. В конце концов, "правоохранительные" органы РФ все же нашли повод для блокирования блога, а также блокировки сайта "Умного голосования" — инструмента для скоординированного голосования на любых российских выборах за конкурентов правящей партии "Единая Россия". Самого Навального в 2020 году сначала пытались отравить, а когда не получилось — посадили в тюрьму.

Особенно важно, отмечает KibOrg News, обратить внимание на обвинения иностранных социальных сетей в цензуре. С начала 2022 года Facebook, а вместе с ним Instagram, заблокированы на территории Российской Федерации "из-за нарушений прав и свобод человека". А точнее, из-за блокировки российских пропагандистских рупоров. Компания Meta была признана экстремистской организацией в РФ, однако пользоваться мессенджером WhatsApp не запретили. 

Кто осуществляет информационные репрессии в Крыму

Руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Республике Крым и Севастополь является Дунаева Виктория Витальевна. Если обратить внимание на руководящий состав территориального органа "Роскомнадзора" Республики Крым и Севастополя в телефонном справочнике, можно заметить Крашенинникова Петра Алексеевича как заместителя руководителя. Однако, судя по последнему обновлению страницы "Прием граждан" на сайте органа, его в должности заменила Кучина Наталья Александровна, которая также является начальницей отдела контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере персональных данных.

Среди других лиц, принадлежащих к Управлению на оккупированном полуострове также Голубев Сергей Михайлович, он занимает должность специалиста-эксперта. В его обязанности входит, в частности, проведение систематических наблюдений по СМИ и мониторинг "злоупотребления свободой массовой информации". Одна лишь формулировка о злоупотреблении свободой говорит нам о сути "Роскомнадзора".

Однако две другие должности ведущего специалиста-эксперта и специалиста 2 разряда остаются пустыми. В разделе вакансий на сайте "Роскомнадзора" на август 2022 года есть две должности: ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере связи и ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере СМИ.

Есть также приказ о комиссии на замещение вакантных должностей от 18 января 2023 года. В состав, кроме председателя комиссии Дунаевой Виктории, входят:

  • Фролов Дмитрий Евгеньевич – ведущий специалист-эксперт отдела организационной, финансовой работы и кадров, секретарь комиссии;
  • Богданевич Снежана Геннадиевна - начальник отдела контроля и надзора в сфере связи;
  • Набокова Ксения Андреевна - начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций;
  • Минина Елена Владимировна - начальник отдела организационной, финансовой работы и кадров.

К независимым экспертам комиссии привлечены Симченко Наталья Александровна — доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой управления персоналом Института экономики и управления Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, а также кандидат экономических наук и доцент кафедры управления персоналом Яновская Анна Анатольевна.

Часть документов уже были выложены в открытый доступ и их можно скачать по ссылке.

Деятельность Роскомнадзора после начала войны

В феврале 2023 года стало известно, что репрессивное ведомство создаёт "ферму ботов", которая будет с точностью имитировать действия человека. 

Повсеместно продолжаются наступления на свободу слова и неподконтрольные путинскому режиму источники массовой информации. Одним из примеров такой войны против свободы прессы стала блокировка в России сайта УНИАН 28 февраля прошлого года - он был внесен в реестр запрещенных сайтов, недоступных для просмотра из России.

Также телеграм-канал УНИАН был удалён из крупнейшего каталога Telegram-каналов и чатов TGStat, в базе которого находится более миллиона каналов и чатов, классифицированных по странам, языкам и тематикам.