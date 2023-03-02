Надзорно-карательное ведомство составляет длинные списки изданий, нелояльных путинскому режиму, независимо от их размера и популярности.

Редакция издания KibOrg News, проекта журналистов и IT-специалистов, объединившихся для борьбы с агрессором в информационном пространстве, получила в своё распоряжении базу данных репрессивного путинского органа "Роскомнадзор" размером более чем в 500 гигабайт.

Получив доступ к перепискам сотрудников карательного ведомства, выполняющего функции цензуры в отношении средств массовой информации и интернета, стало более явным, как кремлевский режим манипулировал населением России в попытках оправдать войну, развязанную против Украины.

Кроме постоянного мониторинга и корректировки информационного пространства России под нужды действующей верхушки власти, "Роскомнадзор" непрерывно создает досье на оппозиционные СМИ независимо от их размера и популярности. Когда Россия аннексировала Крымский полуостров, она сразу сразу же внедрила и свою информационную политику, после чего в Крыму были заблокированы почти все оппозиционные медиа. Самые популярные издания как Центр журналистских расследований, Крым.Реалии и крымскотатарский ATR были запрещены. Деятельность Центра была отмечена как антироссийская и антикрымская.

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Пример оппозиционных медиа из двух округов России, находящихся на мониторинге (из архива документов "Роскомнадзора")

Помимо пропаганды на временно оккупированных территориях, не забывал "Роскомнадзор" и про войну с инакомыслием в самой России. На российского политика Алексея Навального также были составлены справки. Перед его президентской кампанией в 2018 году вопросом жизни и смерти для Кремля было не допустить оппозиционера до выборов, маргинализировать электорат политика и перекрыть доступ к его ресурсам. В конце концов, "правоохранительные" органы РФ все же нашли повод для блокирования блога, а также блокировки сайта "Умного голосования" — инструмента для скоординированного голосования на любых российских выборах за конкурентов правящей партии "Единая Россия". Самого Навального в 2020 году сначала пытались отравить, а когда не получилось — посадили в тюрьму.

Особенно важно, отмечает KibOrg News, обратить внимание на обвинения иностранных социальных сетей в цензуре. С начала 2022 года Facebook, а вместе с ним Instagram, заблокированы на территории Российской Федерации "из-за нарушений прав и свобод человека". А точнее, из-за блокировки российских пропагандистских рупоров. Компания Meta была признана экстремистской организацией в РФ, однако пользоваться мессенджером WhatsApp не запретили.

Кто осуществляет информационные репрессии в Крыму

Руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Республике Крым и Севастополь является Дунаева Виктория Витальевна. Если обратить внимание на руководящий состав территориального органа "Роскомнадзора" Республики Крым и Севастополя в телефонном справочнике, можно заметить Крашенинникова Петра Алексеевича как заместителя руководителя. Однако, судя по последнему обновлению страницы "Прием граждан" на сайте органа, его в должности заменила Кучина Наталья Александровна, которая также является начальницей отдела контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере персональных данных.

Среди других лиц, принадлежащих к Управлению на оккупированном полуострове также Голубев Сергей Михайлович, он занимает должность специалиста-эксперта. В его обязанности входит, в частности, проведение систематических наблюдений по СМИ и мониторинг "злоупотребления свободой массовой информации". Одна лишь формулировка о злоупотреблении свободой говорит нам о сути "Роскомнадзора".

Однако две другие должности ведущего специалиста-эксперта и специалиста 2 разряда остаются пустыми. В разделе вакансий на сайте "Роскомнадзора" на август 2022 года есть две должности: ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере связи и ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере СМИ.

Есть также приказ о комиссии на замещение вакантных должностей от 18 января 2023 года. В состав, кроме председателя комиссии Дунаевой Виктории, входят:

Фролов Дмитрий Евгеньевич – ведущий специалист-эксперт отдела организационной, финансовой работы и кадров, секретарь комиссии;

Богданевич Снежана Геннадиевна - начальник отдела контроля и надзора в сфере связи;

Набокова Ксения Андреевна - начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций;

Минина Елена Владимировна - начальник отдела организационной, финансовой работы и кадров.

К независимым экспертам комиссии привлечены Симченко Наталья Александровна — доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой управления персоналом Института экономики и управления Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, а также кандидат экономических наук и доцент кафедры управления персоналом Яновская Анна Анатольевна.

Часть документов уже были выложены в открытый доступ и их можно скачать по ссылке.

Деятельность Роскомнадзора после начала войны

В феврале 2023 года стало известно, что репрессивное ведомство создаёт "ферму ботов", которая будет с точностью имитировать действия человека.

Повсеместно продолжаются наступления на свободу слова и неподконтрольные путинскому режиму источники массовой информации. Одним из примеров такой войны против свободы прессы стала блокировка в России сайта УНИАН 28 февраля прошлого года - он был внесен в реестр запрещенных сайтов, недоступных для просмотра из России.

Также телеграм-канал УНИАН был удалён из крупнейшего каталога Telegram-каналов и чатов TGStat, в базе которого находится более миллиона каналов и чатов, классифицированных по странам, языкам и тематикам.