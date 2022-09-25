Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты продолжают наносить огневое поражение по захватчикам.

Украинские морские пехотинцы за последние сутки уничтожили две пушки, самоходную гаубицу "Акация" и склад с авто-бронетехникой российских оккупантов.

Об этом сообщило Командование морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

"24 сентября военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ, которые входят в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отпору полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчиках, в результате чего наши воины уничтожили 2 орудия с обслуживанием и боекомплектом, самоходную гаубицу "Акация" и склад с авто-бронетехникой", - говорится в сообщении.

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Как отметили в командовании ВМС, окончательные потери врага уточняются.

Сколько оккупантов ликвидировали ВСУ

Рано утром 24 февраля российская оккупационная армия осуществила полномасштабное вторжение в Украину без объявления войны.

Враг атаковал военные и гражданские объекты, убивал мирных людей и захватил ряд населенных пунктов на юге и востоке. Украинская армия дает достойный отпор противникам.

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за минувшие сутки украинские бойцы уничтожили 400 российских захватчиков.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 25 сентября ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 56 тыс. 700 (+400) человек ликвидировано, танков ‒ 2 тыс. 275 (+13), боевых бронированных машин ‒ 4 тыс. 832 (+25), артиллерийских систем – 1 тыс. 368 (+7), РСЗО – 328 (+1), средств ПВО ‒ 171 (+1), самолетов – 259 (+4), вертолетов – 220, БПЛА оперативно-тактического уровня – 966 (+10) крылатых ракет ‒ 241 (+1), кораблей/катеров ‒ 15 , автомобильной техники и автоцистерн – 3 тыс. 701 (+20), специальной техники ‒ 130 (+4).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

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