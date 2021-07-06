Гармаш раскрыл подробности сегодняшнего заседания подгрупп.

Члены политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу сегодня покинули заседание после того, как россияне позвали туда представительницу ОРДЛО, осужденную за терроризм.

Об этом рассказал член подгруппы Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24".

По его словам, сегодня на заседании дебютировала новый модератор от ОБСЕ Сильвия Берман.

"Началось с небольшого конфуза - она не совсем еще вошла в курс дела. Этим воспользовалась российская делегация и предложила объявить неформальное заседание формальным. Она это сделала. Естественно, за стол переговоров сели мы, представители ОРДЛО от Украины. После этого ввели в виртуальную комнату переговоров известную нам Майю Пирогову, которая представляет, так сказать, "общественных экспертов от ОРДЛО". Мы, как предупреждали неоднократно, и сегодня тоже предупреждали госпожу Сильвию Берман, вышли из-за стола переговоров, из комнаты переговоров, потому что мы не будем сидеть за одним столом с человеком, осужденным за терроризм", - рассказал Гармаш.

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В итоге представительница ОБСЕ оказалась в переговорной комнате фактически одна, отметил Гармаш.

"Пришлось урегулировать этот вопрос дополнительными контактами на уровне телефонных звонков и продолжать заседание уже как неформальную встречу. Такая вот неловкая ситуация", - добавил он.

Завтра состоится заседание непосредственно Трехсторонней контактной группы.

Ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал, как может дальше развиваться "минский процесс" в условиях, когда многие политики и эксперты заявляют о его неэффективности.

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Автор: Юрий Годован