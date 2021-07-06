Члены политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу сегодня покинули заседание после того, как россияне позвали туда представительницу ОРДЛО, осужденную за терроризм.
Об этом рассказал член подгруппы Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24".
По его словам, сегодня на заседании дебютировала новый модератор от ОБСЕ Сильвия Берман.
"Началось с небольшого конфуза - она не совсем еще вошла в курс дела. Этим воспользовалась российская делегация и предложила объявить неформальное заседание формальным. Она это сделала. Естественно, за стол переговоров сели мы, представители ОРДЛО от Украины. После этого ввели в виртуальную комнату переговоров известную нам Майю Пирогову, которая представляет, так сказать, "общественных экспертов от ОРДЛО". Мы, как предупреждали неоднократно, и сегодня тоже предупреждали госпожу Сильвию Берман, вышли из-за стола переговоров, из комнаты переговоров, потому что мы не будем сидеть за одним столом с человеком, осужденным за терроризм", - рассказал Гармаш.
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В итоге представительница ОБСЕ оказалась в переговорной комнате фактически одна, отметил Гармаш.
"Пришлось урегулировать этот вопрос дополнительными контактами на уровне телефонных звонков и продолжать заседание уже как неформальную встречу. Такая вот неловкая ситуация", - добавил он.
Завтра состоится заседание непосредственно Трехсторонней контактной группы.
Ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал, как может дальше развиваться "минский процесс" в условиях, когда многие политики и эксперты заявляют о его неэффективности.
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