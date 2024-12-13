Глава министерства обратился к партнерам о максимально быстрой передаче систем.

В Министерстве иностранных дел Украины озвучили цифру относительно неотложной потребности в системах ПВО. Об этом написал в сети Х глава ведомства Андрей Сибига после сегодняшней массированной дроново-ракетной атаки россиян по территории Украины.

Он призвал союзников срочного доставить 20 систем ПВО для защиты украинского неба.

"Массированный российский ракетный удар по Украине сегодня утром, прежде всего, по энергетической системе. Россия стремится лишить нас энергоносителей. Взамен мы должны лишить ее средств террора. Я снова призываю срочно доставить 20 систем ПВО NASAMS, HAWK или IRIS-T", - отметил Сибига.

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Ракетная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, Украина ведет активную работу с союзниками по поставкам нам систем противовоздушной обороны.

На днях президент Украины Владимир Зеленский на встрече с председателем группы социалистов и демократов в Европейском парламенте Иратхе Перес Гарсиа сказал, что с дополнительными 10-12 зенитно-ракетными системами Patriot Украина сможет полностью закрыть свое небо для российских ракет. А поставку этих ЗРК можно оплатить замороженными активами России.

Как известно, Германия недавно анонсировала передачу Украине до конца года уже шестой системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Тайвань помог перевооружить украинскую ПВО. Как пишет Forbes, тайваньская сторона передала украинским военным свои излишки зенитно-ракетных батарей HAWK.

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