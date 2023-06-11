Граждан на временно оккупированных территориях призывают позаботиться о собственной безопасности в праздничные для россиян дни 11 и 12 июня. Соответствующий ролик распространяется по сети.

Украинцев предупредили о возможности провокаций 11 и 12 июня - в праздничные дни для России, когда враг отмечает день своей "государственности".

Движение "Жовта стрічка" обратилось к гражданам на временно оккупированных территориях с просьбами дополнительно позаботиться о безопасности и по возможности не выходить в эти дни из дома.

Призывают, игнорировать все "праздничные" мероприятия россиян, поскольку, они могут стать ловушкой для украинцев.

"11 и 12 июня россияне будут проводить так называемые праздничные мероприятия ко дню РФ, существует большая угроза, что они хотят использовать обычных граждан в качестве "живого щита", потому что они боятся контрнаступления ВСУ", - говорится в сообщении.

Как известно, 11 июня в России празднуют День принятия декларации о государственном суверенитете России, который был основан в 1992 году и официально стал праздником в 1994 году.

Венгрия готовит с РФ совместную провокацию

Напомним, что ранее украинцев предупредили о новой провокацию, которую может готовить РФ совместно с Венгрией. Речь идет о специальной конференции с украинскими военнопленными, которые будут положительно высказываться о РФ, критиковать власти Украины и отмечать роль РПЦ в вопросе их выезда на территорию Венгрии.

По данным РБК-Украина, Кремль разрешил пленным уехать только при условии, что они будут обливать грязью Украину.

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