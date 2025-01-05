Абдул-Хаким Шишани заявил, что международная поддержка дает Украине огромное преимущество.

Если мировое сообщество продолжит поддержку, Украина вернет все свои территории, это лишь вопрос времени. Уверенность в этом в интервью "РБК-Украина" высказал главнокомандующий Вооруженными силами Чеченской Республики Ичкерия Абдул-Хаким Шишани, который участвует в развязанной Россией широкомасштабной войне на стороне Украины.

По его словам, тактика россиян с применением так называемых "мясных штурмов" неизменна со времен Второй мировой войны.

"Пока в России есть 140 миллионов населения, они будут действовать так. Но я уверен, что Украина вернет свои территории. Если мировое сообщество продолжит поддержку, это лишь вопрос времени. Крым или Донбасс? Не вижу разницы", - заявил он.

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Шишани уточнил, что все украинские территории будут возвращены, если западные партнеры Украины дадут все необходимое: самолеты, дальнобойные системы и другое вооружение:

"Все территории будут возвращены - и Крым, и Донбасс, и Херсон. Для Украины таким образом война закончится, но для нас (чеченцев - УНИАН) - нет, пока мы не вернем свои территории".

При этом, сравнивая нынешнюю войну с войнами в Чечне и Сирии, он акцентировал, что именно международная поддержка дает Украине огромное преимущество.

Напомним, Шишани также заявил, что распад России может начаться с Кавказа, учитывая то, что даже Рамзан Кадыров сам говорит, что надо готовиться к войне.

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