Необходимое должно попадать на фронт, а не в чужие карманы, а военных не должны трясти из-за каждой бумажки бюркраты.

Боец Юрий Маленок с позывным "Артист" рассказал о проблемах в армии и о том, что в ней нужно изменить, ведь сейчас у Украины есть риск потерять три города - Харьков, Одессу и Днепр.

Об этом он заявил в интервью ТСН. По мнению военного, главная проблема современного войска - это "совдепия". "Артист" объяснил, что имеет в виду.

"Надо убрать совдепию полностью, изменить. Мы же идем в Евросоюз, у нас есть американцы, которые совсем по-другому воюют, совсем все по-другому делают. Год я нахожусь в больнице. То, что я увидел, с чем столкнулся. Во-первых, бумаги - ты должен доказать, как ты получил ранение, получил ли ты ранение на боевых. То есть, получается, если ты не найдешь трех свидетелей, которые подтвердят, напишут этот рапорт, то тебе могут не засчитать это ранение. Что это? Как это? То есть я шел, где-то там осколок с неба прилетел, сломал мне ногу, или как? Эти бумажные проволочки можно убрать вообще", - заявил он.

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Он подчеркнул, что сейчас с помощью "Дії" и цифровых сервисов все необходимое можно делать онлайн. Однако, как отметил боец, собирать документы и справки вынуждены солдаты.

"А почему, почему не государство? Или, например, нанять людей, которые бы этим занимались? Я считаю, что это совдепия. Не дай Бог, у тебя какой-то бумажки не будет, уже вопрос, а где ты был тогда? А как это так? А если форму 100 потерял - это первое, что тебе после ранения выписывают, - тебе нужно будет ехать туда, где оказывали первую медицинскую помощь, и если они дадут тебе эту справку, то тогда будут предоставлять выплаты. А если не дадут, как доказать солдату, что он получил ранение на боевых? Это смешно", - рассказал Маленок.

Также боец высказался относительно того, что по его мнению, нужно изменить в армии.

"Не воровать. Отдавать все нужно ребятам полностью, все обеспечение. Не нужно обеспечивать офицеров в тылу, солдат в тылу, думаю", - сказал он.

Он отметил, что нужно, чтобы все шло на фронт, "все должно работать на фронт, чтобы мы отбились, хотя бы сохранили то, что у нас есть и осталось".

"Потому что мы можем и Харьков потерять, и Одессу, Днепр. У нас 17 млрд гривен осталось с прошлого года, сэкономили якобы. Они втулили это все в дороги. Зачем, скажите, пожалуйста? Было посчитано, что как минимум 400 тысяч снарядов можно было купить. Это минимум 400 тысяч мертвых "хороших русских", - считает военный.

Он также отметил, что сейчас Россия стала на военные рельсы, они изготавливают дроны и прочее.

"А у нас что? Люди, собирайте дома дроны, люди задонатьте... Для чего нам дороги? Для того, чтобы по новым дорогам снова россияне пошли на Киев?" - рассказал Маленок.

Дикий говорит - Украине надо минимум еще 500 тысяч человек в армию

Ранее ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий заявил, что мобилизация 500 тысяч человек в Украине - это критически необходимый минимум. "На самом деле эти 500 тысяч нам нужны на вчера, если не на позавчера", - заявил он. По его словам, разговор об этой мобилизации должен был бы происходить не в марте 2024 года, а где-то в сентябре-октябре 2022 года.

Он пояснил, что для того, чтобы воевать с врагом силами значительно меньшими, чем у этого врага, нужно, чтобы было технологическое преимущество, как, примерно, у западной коалиции перед хуситами, когда против авианосцев и крылатых ракет воевали моджахеды на ослах. "Я думаю, всем очевидно, что у нас с русскими такой разницы нет и не будет. Мы с Россией воюем на одном технологическом уровне. Мы воюем примерно одним оружием, одними военными технологиями. Количество бойцов также должно быть сопоставимо", - отметил военный эксперт.

При одинаковом технологическом уровне, как подчеркнул Дикий, нельзя выставлять одного нашего бойца против 10 оккупантов.

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