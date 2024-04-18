Дважды за неделю украинские беспилотники нацеливались на радар "Контейнер".

Украинские беспилотники уже второй раз атаковали российскую загоризонтную радиолокационную станцию (ЗГРЛС) "Контейнер" в Ковылкино, Республика Мордовия, расположенный в почти 700 километрах от границы. Как пишет Forbes, на прошлой неделе украинцы уже пытались поразить беспилотниками этот радар, но промахнулись. 17 апреля они повторили попытку – более успешно.

"То, что украинцам пришлось направить на "Контейнер" не один беспилотник, подчеркивает, насколько сложно нанести удар по радару, находящемуся в сотнях миль от украинских границ, и чьи компоненты разбросаны на большой территории. Не стоит ожидать, что "Контейнер" будет легко уничтожен. Украинцы продолжат наносить удары по уникальному радару", - пишет Forbes.

Хотя загоризонтный радар не настолько точен, как обычный, однако благодаря дальности своего действия он неуязвим для всех видов ударного оружия, кроме самых дальнобойных, которыми обладают немногие страны.

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Но Киев смог разработать совершенно новые виды ударных беспилотников большой дальности, которые проникают на территорию России на расстояние до 1000 километров, нанося удары по авиабазам, штабам, нефтехранилищам и стратегическим предприятиям.

"Пока рано говорить о том, нанес ли налет беспилотников ущерб "Контейнеру" и насколько серьезный. Даже опрокидывание одной или нескольких приемных башен не вывело бы радар из строя окончательно. Если украинцы были умны, опытны и удачливы при планировании и проведении рейда, они могли нацелиться на центр управления радаром, без которого башни бесполезны", - отмечают в Forbes.

После двух налетов за неделю можно с уверенностью сказать, что украинцы полны решимости если не уничтожить, то подавить "Контейнер", пишет издание. Отмечается, что, скорее всего, это часть более широкой стратегии, направленной на то, чтобы сделать воздушное пространство Украины более безопасным для украинских военных самолетов, включая F-16, и одновременно ослепить российские системы ПВО от налетов беспилотников.

ЗГРЛС "Контейнер" - что известно

Загоризонтная радиолокационная станция (ЗГ РЛС; англ. Over-the-horizon radar, OTHR) - радиолокационная станция, способная обнаруживать цели на очень больших расстояниях, обычно от сотен до тысяч километров, за пределами горизонта радиолокации – это предел дальности для обычного радара.

Загоризонтная радиолокационная станция "Контейнер", которая имеет дальность обнаружения воздушных целей до 3 тысяч километров и стоимостью 110 миллионов долларов - единственный российский загоризонтный радар, направленный на запад для мониторинга европейского воздушного пространства. Другие радары направлены на север из российской Арктики.

17 апреля, дроны-камикадзе ВСУ уже второй раз атаковали 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680 в городе Ковылкино (Мордовия), где находится ЗГРЛС "Контейнер". По словам местных жителей, взрывы они слышали примерно в 9 утра. Также в сети публиковали видео, на которых можно увидеть дым на месте РЛС "Контейнер" после попадания беспилотника.

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