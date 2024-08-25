Эксперт прокомментировал информацию The Guardian о том, что удары Украины по таким городам смогут заставить РФ пойти на переговоры.

Украина, нанося удары по Москве и Санкт-Петербургу, не сможет заставить Россию забрать свои войска со всех украинских территорий. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Эспрессо".

"Украина может наносить удары по территории РФ. В частности, по Москве и Санкт-Петербургу. Впрочем, это не заставит Россию забрать свою оккупационную армию с территории Украины. Для Украины такие удары важны только с точки зрения уничтожения их военных объектов и других важных объектов. Это позволит нам уменьшать их возможности для ведения боевых действий. Однако, такие удары точно не станут гарантией того, что они просто уберутся со всей территории Украины", - отметил эксперт.

По его словам, для того, чтобы заставить Россию забрать свою оккупационную армию с территории Украины, необходимо иметь более весомый аргумент.

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Удары по территории РФ - что известно

Ранее издание The Guardian писало, что Россия может пойти на переговоры, если Украина сможет доставать ракетами до Москвы. По словам одного из источников, мнение заключается в том, что РФ будет рассматривать возможность переговоров только тогда, когда посчитает, что Украина способна "угрожать Москве и Санкт-Петербургу".

В свою очередь военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что у Украины выросли возможности по запуску БпЛА, поэтому сейчас возобновлены атаки по Москве и области. По его словам, на территории российской столицы и области есть много предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"За прошлый месяц было использовано более 500 дронов Силами обороны по территории РФ, а в августе будет еще больше. А Россия еще не нарастила пока свои возможности до показателей Украины. И этот уровень украинских возможностей позволяет уже атаковать Москву, чтобы достигать целей", - заверил Мусиенко.

Также сообщалось, что в ночь на 24 августа дроны атаковали российский город Острогожск, что в Воронежской области. В результате удара начался пожар.

"В результате падения обломков беспилотника в одном из муниципалитетов было возгорание травы, которое уже ликвидировано. По предварительной информации, осколочное ранение получил один человек... Больших разрушений на земле нет", - сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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