По мнению эксперта, нужно делать побольше ударов по военно-промышленному комплексу РФ.

Пока нет оснований говорить, что население в России начинает ощущать какое-то настоящее системное комплексное огневое воздействие. Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире телемарафона.

"Если бы закипело так как в свое время закипело во Второй мировой войне, когда американцы с британцами высыпали за два года полтора миллиона тонн бомб, совершили более 800 тысяч самолето-вылетов бомбардировочной авиации и тогда действительно население Германии по-настоящему что-то почувствовало. Мы осознаем, что до таких масштабов в РФ еще очень далеко. Но сам факт того, что мы сумели и даем такой очень правильный несимметричный ответ на их системные ракетные и авиационные удары - это колоссальный шаг вперед", - отметил Черник.

При этом подчеркнул, что очень важно такие удары маштабировать. По его словам, очень надо как можно чаще делать "бавовну" по российскому военно-промышленному комплексу.

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"А если наши союзники высказывают мнение, чтобы мы не били по нефтеперерабатывающей отрасли, то это означает, что мы правильно нащупали болевую точку", - подчеркнул.

Черник отметил, что "силовую дипломатию" никто не отменял даже между союзниками. Он напомнил операцию "Катапульта" в 1940 году - морской бой между британцами и французами. По его словам, операция была проведена после капитуляции Франции, поскольку британцы совершенно справедливо боялись, что французский флот перейдет под контроль Германии.

"Тогда погибли 1200 французов. Вот такая историческая параллель", - добавил он.

Атаки на российские НПЗ - детали

США открещиваются от атак на российскую нефтеперерабатывающую отрасль. Представитель Пентагона Пат Райдер подчеркнул, что США не предоставляют Украине никакой помощи в организации ударов по территории РФ, по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Он сказал, что помощь предназначена для того, чтобы Украина защитила и вернула свою суверенную территорию.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отмечал, что взрывы на российских нефтебазах серьезно влияют на обеспечение горюче-смазочными материалами оккупационных войск, которые находятся на территории Украины. Также это дает дополнительное время и возможности для наших Сил обороны, помогает спасти жизни гражданских украинцев.

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