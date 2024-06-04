По его словам, захватчики адаптируются к изменениям в войне.

Россия может уже в ближайшее время значительно оттянуть свои войска от границы с Украиной, опасаясь ударов западным оружием.

Такое мнение высказал военный аналитик, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эфире КИЕВ24. Он отметил, что сейчас следует дождаться результатов предыдущих ударов по России. "В предыдущие дни удары наносили следующим образом: сначала летят обычные боеприпасы, затем летят кассетные. Россияне отчитываются, что что-то перехватили, что-то не перехватили, но фото и видео подтверждений пока нет", - сказал он.

Ступак отметил, что российские оккупанты адаптируются к изменениям в войне, поэтому могут быстро рассредоточить и растянуть свои войска. Также они будут анализировать, какое расстояние теперь является безопасным для них.

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"Например, если сейчас мы поражаем все, что находится в радиусе 50 километров, то, скорее всего, они оттянут все за отметку 70 километров+, на всякий случай", - пояснил он.

Украине разрешили атаковать РФ западным оружием: что известно

Напомним, украинская власть неоднократно призывала союзников разрешить ей использование их оружия для защиты от российских наступлений.

Сейчас более 15 стран высказались "за" снятие запрета бить по РФ. В конце концов запрет сняли и Соединенные Штаты Америки. Западные СМИ сообщали, что это произошло под давлением союзников.

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