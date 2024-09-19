Мусиенко отметил, что операция с поражением российского склада с боеприпасами в Торопце проведена блестяще.

Удар по арсеналу вражеского оружия в Торопце Тверской области РФ – это блестяще подготовленная и проведенная операция. И теперь россияне будут пытаться утаить расположение таких объектов, считает военный эксперт Александр Мусиенко.

"Операция блестящая потому, что не просто было известно, что там есть арсенал. Но он мог быть пустым или на четверть или на половину заполнен. Ведь война продолжается, и они могут оттуда что-то вывозить. По уровню детонации и первым спутниковым снимкам можно увидеть, что оружия было действительно много. Он не был скорее всего заполнен на 100%, но достаточно хранилось оружия, и предварительное подтверждение, что там могли быть баллистические ракеты, тоже есть", – акцентировал Мусиенко в эфире телемарафона.

По словам эксперта, в стратегическом замысле этот удар направлен на уничтожение ракетного потенциала противника, чтобы минимизировать российские атаки баллистическими ракетами по территории Украины.

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"Это об охоте за баллистическими ракетами, которые использует Россия – "Искандер", С-300, KN-23. Когда есть информация, что на каких-то складах они могут появляться, по ним идет отработка. Для того, чтобы минимизировать и попытаться отсрочить масштабные атаки врага с применением баллистического оружия", – пояснил Мусиенко.

Он добавил, что все военные объекты на территории России известны, но не все можно поразить. Российская ПВО не везде перекрывает определенные зоны, но она все же есть.

"Надо понимать, что так же в ходе этой атаки могли быть дроны, которые были сбиты российской ПВО. Какая-то часть может сбиваться, но результаты мы все равно видим успешные", – продолжил эксперт.

Мусиенко отметил, что после этих событий россияне будут пытаться найти способы утаить расположение складов с боеприпасами, и тенденции к этому уже заметны. В частности, враг начал использовать лесную местность для маскировки складов, а также перемещать и хранить арсеналы оружия более мелкими партиями.

"Россия начинает использовать лесную местность, особенно сосновые леса. Там, где в принципе зелень практически круглогодичная, и пытаются именно там начинать прятать. Склад в Солдатском Воронежской области был так же спрятан, но его нашли. Начинают фактически перемещать, использовать не стационарные объекты, а развивать полевые лагеря-позиции, пытаясь это маскировать, потому что понимают, что из космоса видят. Начинают складировать меньшими партиями и перемещать так же, чтобы рассредоточить и сделать много этих точек хранения", – рассказал эксперт.

Он добавил, что такие попытки россиян могут создать определенные сложности украинским Силам обороны в дальнейшей охоте за арсеналами вражеского оружия для нанесения ударов, потому что надо будет искать по лесам и отслеживать по транспортным средствам.

"Но не делают это невозможным ", – резюмировал Александр Мусиенко.

Удар по складу боеприпасов в Торопце

Как сообщал УНИАН, ночью 18 сентября в Торопце Тверской области РФ прогремели мощные взрывы. Дронами был атакован крупный склад с боеприпасами российской армии. Из-за удара на объекте возник значительный пожар и началась детонация, а российские власти начали частичную эвакуацию населения.

Впоследствии стало известно, что под удар попал российский склад, где хранилось пять видов различных ракет. Об этом рассказали в ЦПД СНБО. Отмечалось, что там находились ракеты для РСЗО "Град", С-300 и С-400, а также произведенные баллистические ракеты к "Искандеру". Кроме этого, россияне начинали создавать запас ракет KN-23, полученных от Северной Кореи.

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