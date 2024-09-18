По некоторым данным, детонация происходит и в подземных хранилищах, говорит Храпчинский.

В ночь на 18 сентября в российском населенном пункте Торопец Тверской области был атакован склад боеприпасов. И этот удар является одним из тех, что влияют на способности оккупационных войск РФ осуществлять массированные обстрелы Украины, отметил авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

"Рядом с каждым российским аэродромом есть склад с вооружением. Но ни один не так важен, как этот склад в Тверской области", – подчеркнул он в комментарии изданию LIGA.net.

По словам эксперта, атакованный склад был одним из ближайших к территории Украины крупных складов РФ.

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"Этот большой склад – это хаб, из которого продукция распределялась по маленьким складам, как те, которые раньше мы уничтожили на оккупированных территориях Украины", – добавил Храпчинский.

Теперь же этот склад уничтожен. По некоторым данным, детонация происходит и в подземных хранилищах, говорит собеседник издания.

При этом Храпчинский отметил, что стоит наблюдать и за ситуацией в Московской области – там тоже может произойти нечто подобное.

"За Москвой есть Арсенал 53 – там производят авиабомбы и все, что с ними связано. Поэтому стоит ожидать подрыва других складов. Условно – вокруг Москвы. Потому что там еще есть то, что нужно уничтожать", – резюмировал Анатолий Храпчинский.

Удар по складу в Торопце

Ночью 18 сентября в Торопце Тверской области РФ прогремели мощные взрывы. Был атакован дронами большой склад боеприпасов вражеской армии. Из-за удара на объекте возник пожар, после чего началась детонация. Власти РФ начали эвакуировать население.

Впоследствии стало известно, что на том складе россияне хранили пять видов различных ракет. Об этом рассказали в ЦПД СНБО. Отмечалось, что там находились ракеты для РСЗО "Град", С-300 и С-400, а также произведенные баллистические ракеты к "Искандеру". Помимо этого, россияне начинали создавать запас ракет KN-23, полученных от Северной Кореи.

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