Ночью это неприметное, но важное здание поймало несколько ракет Storm Shadow.

Появились спутниковые снимки и фото с земли с последствиями ракетного удара ВСУ по узлу связи российского Черноморского флота в оккупированном Севастополе. По мнению экспертов, снимки подтверждают успешность атаки.

Фотографии, сделанные спутником Planet Labs, опубликовал проект "Схемы" от "Радио Свобода".

"Сравнивая спутниковые снимки этой местности за 21 и 24 марта видно, что после ракетного удара провалилась крыша здания. Рядом со зданием также видны автомобили пожарных служб", - говорится в комментарии под фото.

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С таким выводом соглашается военно-аналитический портал Defense Express.

"Попадание одной или нескольких крылатых ракет пришлось на центральную часть этого трехэтажного здания, масштаб визуально видимых повреждений можно описать словосочетанием "огромная дыра", - отметили аналитики.

Кроме того, в сети появились фотографии этого места, сделанные с земли. Они свидетельствуют, что после ракетного удара здание выгорело изнутри.

Ракетный удар по оккупантам в Севастополе: что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 24 марта в оккупированном Севастополе прогремела серия взрывов. На утро в Страткоме ВСУ сообщили, что Силы обороны поразили узел связи Черноморского флота РФ и два больших десантных корабля оккупантов - "Ямал" и "Азов". Также поражены и другие цели.

Комментируя эти удары, министр обороны Великобритании Грант Шаппс отметил, что Черноморский флот России стал нефункциональным в результате войны против Украины.

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