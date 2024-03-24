Сообщается, что поражен хорошо замаскированный командный пункт российской оккупационной армии.

Легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус озвучили потери российской армии после успешной атаки на временно оккупированный Севастополь.

"Там сгинули 34 ор*а, 11 из них - офицеры, 40 ранены, повреждены три самолета", - говорится в сообщении.

Бойцы утверждают, что поражен "хорошо замаскированный командный пункт, обломками сбитых ракет повреждены три Су-27 на аэродроме "Бельбек".

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"Также прилетело по месту дислокации российских морпехов. Там серьезные жертвы", - добавили добровольцы.

По данным российских властей, в результате ночной массированной ракетной атаки в Севастополе частично повреждена транспортная инфраструктура.

Также губернатор области Развожаев заявил, что было якобы зафиксировано три прямых попадания по жилым домам и что погиб мужчина.

Напомним, ранее сообщалось, что Силы обороны Украины 24 марта атаковали оккупированный Севастополь.

В частности, отмечалось, что там поразили узел Черноморского флота РФ, большие десантные корабли оккупантов "Ямал" и "Азов", центр связи и несколько объектов инфраструктуры.

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