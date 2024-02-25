В разведке ни подтвердили, ни опровергли информацию о причастности к этой атаке.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что известно о причинах и последствиях пожара, который произошел в ночь на 24 февраля на металлургическом комбинате в российском Липецке.

"Есть то, что сообщают источники. Мы не будем это подтверждать или опровергать. Но было российское производство, которое напрямую задействовано в военно-промышленном комплексе, направляет сталь на производство пушек, брони и ракетного вооружения, которым убивают украинцев. То есть, это военное предприятие, которое задействовано во вражеском военно-промышленном цикле производства и обеспечения их армии-агрессора", – акцентировал представитель украинской разведки в эфире телемарафона.

По его словам, логично, что "на этом предприятии происходят такие эксцессы, что-то туда прилетает и что-то падает".

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"Говорят, что это были беспилотники украинского производства. Говорят, что это была совместная операция ГУР МО и СБУ. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Но сам факт мы можем подтвердить, что да, это предприятие теперь на долгое время будет выведено из строя", – подчеркнул Юсов.

При этом представитель разведки отметил, что "грохот и бавовна" на территории государства-агрессора продолжатся.

"На всех объектах, которые задействованы в том, чтобы поддерживать геноцидную войну против украинцев, дальше также будет продолжение", – констатировал Андрей Юсов.

Удар по металлургическому комбинату в Липецке

В ночь на 24 февраля жители российского Липецка слышали звуки взрывов в городе и видели дым в районе металлургического предприятия.

Как стало известно УНИАН из собственных источников, дронами ударили по крупнейшему в России сталелитейному металлургическому комбинату в Липецке. Отмечалось, что этот удар беспилотниками организовали сразу две украинские спецслужбы – СБУ и ГУР.

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