При одном условии Украина может завершить войну победой, считает ветеран.

В России на сегодня большая проблема с мобилизацией, и где-то к апрелю захватчики "выдохнутся", а может даже и быстрее.

Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире телемарафона. По его словам, в РФ сейчас огромная проблема - они пока "затыкают дыру" добровольной мобилизацией, то есть подписывают контракты. "Но они уже начали делать облавы в местах, где живут нелегальные мигранты, и ставят их перед выбором - либо вы садитесь в тюрьму за нелегальное пребывание в России, либо подписываете контракт на "СВО", - рассказал Дикий.

При этом добавил, что в Москве за последний месяц уже 350 таких наловили, а это людей на батальон. "Они так решают проблему, индусов заманивают и уже есть международный скандал, потому что оказалось, что ряд индусов не знали, что они подписали, их заставили подписать какие-то бумажки на русском языке без переводчика, и так они оказались на войне", - отмечает эксперт. По его словам, все это уже не решает проблему, а только является признаком истерики. "Не надо ходить к гадалке, что после того, как состоится этот ритуал, и после того, как будут объявлены заранее известные на самом деле результаты выборов Пу (речь идет о президентских выборах в России 17 марта и о диктаторе Владимире Путине, - УНИАН), то они снимут табу, и пойдет массовый "мобилезец", - подчеркнул Дикий. По его словам, если массовая мобилизация состоится в конце марта, то за четыре месяца, то есть где-то в августе, новых тысяч 300 "мобиков" появятся на фронте.

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Эксперт отмечает, что не было бы ничего страшного, если бы в Украине в это время не "проседала" мобилизация. "Когда они в апреле выдохнутся, а до августа не приедут новые, то у нас бы открывалось "окно возможностей", когда их можно было бы громить, гнать и даже переломить ход войны окончательно в нашу пользу. Но только некому будет это физически сделать. В украинской армии катастрофический, острый дефицит людей, а гражданская наша власть просто уклоняется. У нас власть уклонистов. Наша гражданская власть просто демонстративно уклоняется от выполнения своей части обязанности по обороне страны, а именно проведения мобилизации. Почему-то все ожидают, что армия будет дальше успешно выполнять свой долг по обороне страны", - подчеркнул Дикий. При этом добавил, что в такой ситуации мы гарантированно уже пропустили это "окно возможностей", когда могли бы перейти в серьезное контрнаступление. "И я бы уже ставил вопрос даже так - наберем ли мы достаточно людей, чтобы встретить достойно то российское нашествие, которое приползет к концу лета. Не факт", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что даже если учесть проблемы, возникающие с помощью партнеров, в частности США, то у нас есть возможности за полтора года закончить войну победой, но если добавляем фактор нашей мобилизации. "Но все абсолютно меняется, если у нас дальше ситуация с мобилизацией будет такая, как сейчас", - отметил он. По его словам, в армии нет очень большого запаса прочности и сомнительно, что защитники могут еще это время провоевать без серьезного пополнения и замены.

В центре внимания мобилизация - Украина об этом должна знать

Как сообщал УНИАН, мобилизационный резерв Украины составляет всего около 5 миллионов человек, из которых 1 млн уже пошел служить в армию. Председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, комментируя результаты январского соцопроса мужчин, отметил, что сейчас в Украине готовы идти воевать около 2,5 млн мужчин.

Онлайн было опрошено 400 мужчин, из них 48% сказали, что не готовы идти в армию, почти 35% - наоборот, готовы, а 17% респондентов затруднились ответить.

На втором году войны видим, что 50% готовы воспринять вопрос мобилизации как процесс, на который они согласятся. Он отметил, что это та золотая середина, о которой мы говорим, учитывая то, что у нас безумно поработала российская пропаганда, несмотря на то, что у нас уже большое количество людей служит. Он отметил, что это ответ тем, кто очень кричал, что мобилизовать 500 тысяч - это катастрофа для Украины.

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