Мост в Токмаке стал непригоден для использования еще три месяца назад.

Оккупанты не смогут компенсировать взрыв на Крымском мосту, в результате которого он частично обвалился. Враг не способен организовать альтернативные поставки ресурсов в прежнем объеме по другому маршруту.

Такой информацией поделился мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона. Городской глава прокомментировал слухи об использовании моста в Токмаке вместо Крымского для переброски резервов оккупантов на временно захваченные территории юга Украины.

"Это фейк. Мост в Токмаке "устал" еще три месяца назад. Его нет, этого железнодорожного моста. Поэтому наладить железной дорогой поставки из оккупированной Донецкой области просто невозможно, потому что нет путей и моста", — заявил Федоров.

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По словам мэра Мелитополя, рашисты могут попытаться починить мост в Токмаке. Однако украинские партизаны не позволят этого сделать.

"А если попытаются починить, то наши партизаны знают, что с этим делать. Поэтому ждем первый поезд с боеприпасами через Донецкую область", — добавил Федоров.

Взрыв на Крымском мосту: что известно

Утром 8 октября на мосту возник пожар. Фото и видео с места инцидента показали, что обвалились два автомобильных пролета и была повреждена ж/д часть.

В РФ причиной повреждения объявили взрыв грузовика и назвали это "объявлением войны без правил". По данным российской стороны, в результате происшествия погибли трое человек.

Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что взрыв на мосту организовала СБУ. Аналогичную информацию получило издание The Washington Post. Однако в Службе безопасности это пока не подтвердили.

ВСУ "вполне устраивает" взрыв на Крымском мосту. Благодаря разрушениям оккупанты лишились еще одной "транспортной артерии".

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