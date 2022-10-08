По словам Коваленко, в версии российских спецслужб о том, что Крымский мост взорвали в результате подрыва автомобиля - есть доля истины.

В результате происшествия в Крыму Керченский мост упал.

Почему он сразу же разрушился, хотя другие мосты выдерживают более сильные удары, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире FREEДОМ.

По словам Коваленко, в версии российских спецслужб о том, что Крымский мост взорвали в результате подрыва автомобиля - есть доля истины, очень похоже, что это было именно так.

"Но тут очень интересны следующие факторы. Во-первых, на въезд и выезд с Керченского моста размещены стационарные инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК) СТ-6035, которые находятся под управлением ведомственной охраны Минтранса РФ. Именно за счет этих комплексов ведется жесточайший контроль провоза на Керченский мост разного вида взрывчатых веществ, любого взрывоопасного груза. То есть это нельзя рассматривать как фактор диверсии, поскольку попросту нашпигованный взрывчаткой грузовик без ведома российских силовиков провести было невозможно. Вывод только один - это действительно может быть российский военный грузовик, которые перевозил некие взрывчатые вещества, детонировавшие так удачно и успешно на мосту", - утверждает Коваленко.

Второй фактор, почему произошло обрушение моста, в том, что в современной России не учитываются при строительстве важных объектов ГОСТы, требования к качеству материалов.

"К примеру, мы можем видеть, какое количество ударов нужно было нанести по Антоновскому автомобильному мосту, по Каховскому мосту ракетным вооружениям, чтобы их серьёзно повредить, сколько на это было затрачено времени! Аналогичная ситуация - мост в Затоке Одесской области: российские оккупанты раз 7-8 наносили по нему удары достаточно мощными ракетами Х- 22, у которых боевая часть почти тонна! Тем не менее они его не смогли сразу уничтожить и разрушить. В данном случае взрыв грузовика, по идее, не должен был обрушить сразу целый пролет! Но это произошло. То есть головотяпство формата номер один и коррупция и головотяпство номер 2 - токсичный симбиоз и мы можем видеть последствия", - отметил Коваленко.

Вместе с тем, по словам эксперта, когда ВСУ действительно начнут наносить ракетные удары по Керченскому мосту, когда у них будет такая возможность, мы можем только себе представить, как быстро справимся с поставленной задачей, отметил Коваленко.

Что касается возобновления движения Крымским мостом, то Коваленко считает, что железнодорожною часть в ближайшее время смогут восстановить.

"Не думаю, что это займет больше недели. Относительно автомобильного пролета, то в данном случае смогут пользоваться только лишь одной частью. Но здесь есть один важный нюанс: если одна из частей дороги так обрушилась всего от взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой (например, по одной из версий), то сложно оценить, на сколько повреждена уцелевшая часть. Она может иметь определенного рода повреждения, которые при запуске двухполосного движения автомобилей может привести к новым разрушениям. Поэтому на мой взгляд, в ближайшее время мост будет в аварийном состоянии, его нужно будет перекрыть и им невозможно будет пользоваться примерно до недели", - отметил Коваленко.

Обвал Крымского моста: подробности

Утром 8 октября поступила информация о пожаре на мосту. РосСМИ сообщили, что повреждена только ж/д ветка, но фото и видео с места события показали обвал двух пролетов автомобильной части.

В РФ сообщили о взрыве грузовика на мосту и гибели трех человек в результате происшествия. А один из депутатов Госдумы назвал атаку на мост "объявлением войны без правил".

Российским СМИ уже выдали "методички" с правилами подачи информации о Крымском мосте. Так называемые журналисты из РФ должны писать, что он "поврежден, а не разрушен".

По данным источника УНИАН в правоохранительных органах, спецоперацию по подрыву Крымского моста организовала СБУ. Однако в Службе безопасности пока это не подтверждают.

Путин созвал правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на мосту. А ВСУ тем временем довольны, что оккупанты лишись очередной "транспортной артерии".

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