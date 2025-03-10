Людмила Жерновская

В Киевской областной военной администрации сообщили о работе ПВО.

Российская Федерация атакует украинские города и поселки дронами-камикадзе типа "Shahed", из-за очередной ночной атаки в некоторых областях объявили воздушную тревогу.

Сейчас "красными" на карте тревог обозначены Киевская, Черниговская, Сумская, Черкасская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области. В 00:06 Воздушные силы ВСУ сообщили о беспилотнике в районе столицы.

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Российские удары по Украине

Напомним, 7 марта захватчики осуществили массированный обстрел страны, нацелившись на объекты газодобывающей промышленности. Россияне применили 67 ракет различных типов и 194 ударных дрона и беспилотников-имитаторов различных типов.

В Воздушных силах сообщили, что в отражении атаки впервые задействовали французские истребители Mirage-2000. Всего удалось сбить 25 крылатых ракет Х-101/Х-55, восемь "Калибров", одну Х-59/69 и 100 ударных дронов.

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