Все подразделения уже почти сформированы.

28 тысяч добровольцев желают присоединиться к "Гвардии наступления" и по состоянию на 11 марта практически все подразделения уже сформированы.

Как заявил глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона, отбор людей довольно строгий.

"28 тысяч заявлений от добровольцев мы уже приняли. В первую очередь заявки проходили через Центры предоставления административных услуг и через сайт. Конечно, не все попадают в эти подразделения, потому что достаточно жесткий отбор. Обучение практически всех подразделений мы уже начали на полигонах нашей страны и там не все выдерживают", - сказал Клименко.

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Он также подчеркнул, что формируются списки резервистов.

"Обучение будут продолжаться столько, сколько будет необходимо, чтобы получить боеспособные подразделения Нацгвардии, ГПСУ и Нацполиции, которые все сейчас называются "Гвардией наступления". Подразделения в основном, в основном сформированы. Мы набираем уже дополнительно добровольцев, чтобы иметь резерв на будущее", - добавил глава МВД.

"Гвардия наступления": что известно

В феврале 2023 года в Украине объявили о формировании "Гвардии наступления". Всего создают восемь штурмовых бригад. К Нацгвардии можно присоединиться в бригады "Ураган", "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и легендарный "Азов". В Госпогранслужбе ждут желающих присоединиться к бригаде "Стальная граница", в Нацполиции – к бригаде "Лють".

Имена лиц, присоединившихся к "Гвардии наступления", засекретят.

Подготовка бойцов "Гвардии наступления" продлится от 2 до 4 месяцев.