'Наши планы - изменить эту войну': Андрей Билецкий на фоне 'Брэдли' объявил о создании Третьего армейского корпуса

В День украинского добровольца Третья штурмовая становится Третьим Армейским Корпусом под командованием Андрея Билецкого. Об этом командир заявил в официальном обращении, которое он записал на фоне M2 "Брэдли".

"Наш путь от бригады до корпуса был совсем непростой. За это время Тройка прошла самые ожесточенные кампании полномасштабной войны. Киевскую кампанию, Бахмут, Авдеевку. Но прошлое значит гораздо меньше, чем будущее. А на будущее у корпуса амбициозные планы", - сказал Андрей Билецкий.

Он заявил, что корпус развивают на трех китах - боевая подготовка, создание профессионального сержантского корпуса, работа с управлением и планированием. И прежде всего - это технологии и технологичность.

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"Наши планы - изменить принципы и приемы этой войны. А значит изменить и сам ход войны в пользу Украины. Si vis pacem, para bellum (с латыни - если вы хотите мира, готовьтесь к войне). Слава Украине!", - заявил Андрей Билецкий.

Все остальные важные детали в подразделении пообещали сообщить позже.

Ранее, в интервью Радио NV Андрей Билецкий объяснял практическую пользу перехода ВСУ на корпусную систему. Это обеспечит лучшее применение и управление войсками, добавит огневой мощи, поможет защитить тылы от российских ударов, зато позволит поражать противника на оперативной глубине на его территории.