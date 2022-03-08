Российские оккупанты распространяют в Бердянске пропагандистские листовки с призывами объединить Украину с Россией.
Об этом сообщает СБУ.
Агитационную пропаганду распространяют среди мирных жителей Бердянска. В листовках говорится о необходимости присоединения Украины к составу Российской Федерации.
Оккупанты пишут о "борьбе войск РФ против национальных группировок", в частности полка "Азов". Они говорят о необходимости денацификации Украины и дискредитируют ВСУ.
В частности, захватчики цинично врут, что именно Вооруженные Силы Украины наносили артиллерийские удары по мирному населению города 28 февраля.
"Обращаемся к тем, для кого Россия - не пустое место. Товарищи! Наше дело правое", - пишут пропагандисты.
Ранее пресс-служба Запорожской ОГА сообщила, что российские оккупанты захватили радио "Азовская волна", которая находится в Бердянске.