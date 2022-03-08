Захватчики цинично отмечают, что "их дело правое".

Российские оккупанты распространяют в Бердянске пропагандистские листовки с призывами объединить Украину с Россией.

Об этом сообщает СБУ.

Агитационную пропаганду распространяют среди мирных жителей Бердянска. В листовках говорится о необходимости присоединения Украины к составу Российской Федерации.

Оккупанты пишут о "борьбе войск РФ против национальных группировок", в частности полка "Азов". Они говорят о необходимости денацификации Украины и дискредитируют ВСУ.

В частности, захватчики цинично врут, что именно Вооруженные Силы Украины наносили артиллерийские удары по мирному населению города 28 февраля.

"Обращаемся к тем, для кого Россия - не пустое место. Товарищи! Наше дело правое", - пишут пропагандисты.

Ранее пресс-служба Запорожской ОГА сообщила, что российские оккупанты захватили радио "Азовская волна", которая находится в Бердянске.

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