Кушнир сообщил, что из семи военных в его группе трое получили ранения, но позицию не оставили.

Оккупанты пытаются полностью захватить город Торецк. Там сейчас продолжаются уличные бои. Захват этого города позволит россиянам начать наступление на Константиновку.

В интервью Радио Свобода украинский офицер штурмового полка "Сафари" бригады Нацполиции "Ярость" Богдан Кушниррассказал, как, находясь в окружении 35 дней, он с побратимами удерживали позиции в Торецке. Группу солдат вывезли из города во время спецоперации.

"Ты из боя приезжаешь, смотришь свое видео и думаешь: как мы это пережили. Это треш. Ты смотришь на видео - и тебе страшно. А когда ты находишься там, снимаешь это видео, у тебя организм мобилизован", - поделился пережитым Кушнир.

Видео дня

Военный отметил, что в окружении оказался случайно. "Есть такое понятие, как "командирский рекон", когда ты должен выехать, оценить обстановку. Я не планировал выехать на месяц на позиции. Тем более зимой, когда минус 15 - минус 18", - рассказал военный.

Военный рассказал, что он с собратьями расположились в обычном доме в Торецке, который стал крайней позицией украинской обороны. Кушнир также рассказал об одном из штурмов оккупантов. Военный отметил, что вражеский штурм начался внезапно.

"Дерзко. Не просто лохи идут и что угодно делают. Жестко, очень жестко идут. Бывало такое, что с пяти утра начали. Не получается зайти через это направление - они ушли, отдохнули и заходят через другое. Тупо с пяти утра до 17-ти - штурмуют 12 часов. Бывали такие группы, они вообще не отступали. Они все "подухсотились" - и все. И так - месяц, изо дня в день", - рассказал военный.

Штурмовик поделился, что на третью неделю таких боев начали закрадываться тяжелые мысли. Температура воздуха начала опускаться, солдаты начали болеть, а штурмы только усилились.

Кушнир сообщил, что из семи военных в его группе трое получили ранения, но позицию не оставили. И даже смогли взять в плен нескольких российских солдат.

Через месяц к руинам дома, где были украинские защитники, прорвалась бронемашина и их вывезли из окружения.

"У меня не может быть мира с этим противником. Может быть прекращение огня. Оно будет. Каждый нормальный человек хочет прекращения огня. Хочется вернуться к семье, растить своих детей. Мой ребенок родился, скоро три года, а я еще не был дома. Но сейчас, я думаю, мы можем выполнить главную миссию, то, чего нам не удавалось сотни лет, - это в результате войны с этим геополитическим монстром, как Россия, очень мощным, сохранить государственность. Эту задачу мы способны выполнить. Думаю, мы ее выполним", - подытожил военный.

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